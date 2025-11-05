Lineage Aktie

Lineage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 12:39:16

Lineage Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - Lineage, Inc. (LINE), a temperature-controlled warehouse REIT, on Wednesday, reported its net loss narrowed in the third quarter compared with the previous year.

For the third quarter, net loss attributable to the company narrowed to $100 million from $485 million in the prior year.

Loss per share was $0.44 versus $2.44 last year.

FFO loss narrowed to $11 million from $446 million in the previous year.

Adjusted FFO increased to $221 million from $208 million in the prior year.

Adjusted FFO per share was $0.85 versus $0.90 last year.

EBITDA came in at profit of $197 million compared with loss of $296 million in the prior year.

Adjusted EBITDA increased 2.4% to $341 million from $333 million in the previous year.

Income from operations came in at $35 million compared with loss of $515 million in the previous year.

Net revenue increased $1.38 billion from $1.34 billion in the prior year.

Further, the company said it declared a quarterly dividend of $0.5275 per share, representing an annualized rate of $2.11 per share.

On Tuesday, Lineage closed trading, 4.07% lesser at $37.73 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lineage Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Lineage Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lineage Inc Registered Shs 34,62 -3,46% Lineage Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen