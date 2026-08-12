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12.08.2026 06:31:29
Link and Motivation präsentierte Quartalsergebnisse
Link and Motivation hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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