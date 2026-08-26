Kernel Aktie
WKN DE: A0M7QF / ISIN: LU0327357389
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26.08.2026 08:21:00
Linux 7.2: Neuer Kernel bringt Performance-Optimierung
Linux 7.2 fokussiert sich auf Modernisierung. Ein neuer GPU-Scheduler sorgt für mehr Fairness, während CPU-Scheduling nun CPU-Caches effizienter nutzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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