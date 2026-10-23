Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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23.10.2026 08:30:00
Linux-Desktop-Suite DMS 2.0 im neuen Look mit Dateimanager Dux Files
Die Linux-Desktop-Suite DMS 2.0 „Heisenberg“ für Wayland-Compositors wie Niri kommt in neuem Design und bringt erstmals einen eigenen Dateimanager mit.
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