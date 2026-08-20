Linz Textil Aktie

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WKN: 72360 / ISIN: AT0000723606

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Unsicherheiten 20.08.2026 15:55:00

Linz Textil-Aktie: Gewinnprognose für 2026 einkassiert

Linz Textil-Aktie: Gewinnprognose für 2026 einkassiert

Die Linz Textil Holding AG rückt von ihrer bisherigen Erwartung eines positiven Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2026 ab.

Grund seien die anhaltenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten und die damit verbundene eingeschränkte Visibilität hinsichtlich der Nachfrageentwicklung in den kommenden Monaten, teilte das börsennotierte UnternehmenLinz Textil am Donnerstag mit.

Aus heutiger Sicht könne die Ergebniserwartung nicht mehr mit ausreichender Sicherheit aufrechterhalten werden, hieß es in der Mitteilung. Eine konkrete Zahl oder Bandbreite hatte das Unternehmen zuvor nicht genannt. Der Vorstand beobachte die weitere Entwicklung der Absatzmärkte laufend und werde die bereits eingeleiteten Maßnahmen sowie gegebenenfalls zusätzliche Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragslage konsequent umsetzen.

2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 65,3 Mio. Euro, nach 68,8 Mio. Euro im Jahr davor. Das operative Ergebnis (EBIT) schrumpfte von 2,9 Mio. Euro auf 0,9 Mio. Euro.

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(APA)
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