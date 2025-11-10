Lion präsentierte Quartalsergebnisse

Lion hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 715,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 687,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at