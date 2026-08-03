Lite-On Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lite-On Technology hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 3,14 TWD. Im letzten Jahr hatte Lite-On Technology einen Gewinn von 1,39 TWD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lite-On Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,70 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 40,42 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at