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03.08.2026 06:31:29
Lite-On Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lite-On Technology hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 3,14 TWD. Im letzten Jahr hatte Lite-On Technology einen Gewinn von 1,39 TWD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lite-On Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,70 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 40,42 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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