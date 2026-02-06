LOCKON präsentierte Quartalsergebnisse

LOCKON hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,02 JPY gegenüber 0,660 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,29 Milliarden JPY – ein Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LOCKON 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at