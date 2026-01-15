LOCONDO, legte Quartalsergebnis vor

LOCONDO, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 25,33 JPY. Im letzten Jahr hatte LOCONDO, einen Gewinn von 26,01 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 4,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at