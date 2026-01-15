|
15.01.2026 06:31:29
LOCONDO, legte Quartalsergebnis vor
LOCONDO, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 25,33 JPY. Im letzten Jahr hatte LOCONDO, einen Gewinn von 26,01 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 4,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!