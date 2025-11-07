LONSEAL legte Quartalsergebnis vor

LONSEAL hat am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 35,58 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LONSEAL 21,15 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at