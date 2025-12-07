NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
07.12.2025 19:53:00
Looking for Top ETFs? Here's One to Consider Now.
Investors shopping for top exchange-traded funds (ETFs) can't be blamed if they're focusing on funds holding equities associated with artificial intelligence (AI) and technology. After all, those have been market-leading segments for an extended period.Still, investors shouldn't get sidetracked. In the quest to identify some of the top ETFs to buy today, the First Trust Rising Dividend Achievers ETF (NASDAQ: RDVY) merits consideration. This ETF, which turns 12 years old next month, could be a potent addition to a wide variety of portfolios, but before diving in, investors should examine the fund's plumbing.This tech-heavy dividend fund is one of the top ETFs to consider today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,00
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.