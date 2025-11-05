Louisiana-Pacific Aktie

Louisiana-Pacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861032 / ISIN: US5463471053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 13:06:01

Louisiana-Pacific Q3 Profit Down, Misses View

(RTTNews) - Louisiana-Pacific Corporation (LPX) on Wednesday reported a sharp decline in profit for the third quarter ended September 30, 2025, as sales weakened and impairment losses weighed on results. Earnings missed analysts' expectations.

Net income fell to $9 million, or $0.13 per share, from $90 million, or $1.28 per share, in the same period of 2024, reflecting impairment losses of $13 million.

Excluding one-time items, the company posted earnings of $25 million or $0.36 per share, that missed the average analysts' estimate of $0.38 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Operating income dropped to $18 million from $116 million a year earlier.

Net sales decreased 8.2% to $663 million,from $722 million in the prior-year quarter. The consensus estimate was for $660.99 million.

For the fourth quarter, the company expects Siding net sales of around $370 million, representing approximately 3% year-over-year growth.

For the full year 2025, LP anticipates Siding net sales of about $1.68 billion, reflecting around 8% growth from 2024.

Louisiana-Pacific shares closed Tuesday's trading at $85.33, down 0.86%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Louisiana-Pacific Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Louisiana-Pacific Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Louisiana-Pacific Corp. 66,54 -0,72% Louisiana-Pacific Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen