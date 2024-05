LSE-Handel: Das macht der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag kaum.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent höher bei 8 148,86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,589 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 144,13 Punkten in den Handel, nach 8 144,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 144,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 178,95 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,111 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 952,62 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.02.2024, den Wert von 7 622,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 870,57 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,53 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 199,95 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Smith Nephew (+ 2,64 Prozent auf 10,05 GBP), Prudential (+ 2,17 Prozent auf 7,16 GBP), Severn Trent (+ 2,03 Prozent auf 25,17 GBP), Airtel Africa (+ 1,96 Prozent auf 1,13 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,72 Prozent auf 26,35 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Ashtead (-3,08 Prozent auf 56,62 GBP), Haleon (-2,80 Prozent auf 3,30 GBP), JD Sports Fashion (-2,03 Prozent auf 1,13 GBP), Ocado Group (-1,56 Prozent auf 3,48 GBP) und Weir Group (-1,46 Prozent auf 20,20 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 266 106 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 218,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at