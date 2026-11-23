Um 15:40 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,78 Prozent auf 10 427,46 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 10 345,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 346,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 340,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 447,46 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 10 690,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 816,56 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 539,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,79 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,11 Prozent auf 22,61 GBP), Standard Chartered (+ 4,88 Prozent auf 20,09 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,83 Prozent auf 126,00 GBP), Computacenter (+ 4,81 Prozent auf 47,08 GBP) und Halma (+ 4,79 Prozent auf 34,12 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-4,20 Prozent auf 1,04 GBP), RELX (-1,51 Prozent auf 29,31 GBP), BT Group (-1,41 Prozent auf 2,09 GBP), Unilever (-1,21 Prozent auf 48,29 GBP) und BAT (-1,20 Prozent auf 43,48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 040 734 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,041 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at