LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Handel im Plus

Um 09:10 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 7 635,08 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,385 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 624,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 624,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 643,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 622,87 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,924 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, den Wert von 7 632,74 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 423,46 Punkten. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, einen Stand von 7 876,28 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,12 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 7,23 Prozent auf 5,26 GBP), Haleon (+ 6,30 Prozent auf 3,34 GBP), StJamess Place (+ 4,12 Prozent auf 5,27 GBP), Howden Joinery Group (+ 4,01 Prozent auf 8,04 GBP) und Rentokil Initial (+ 2,28 Prozent auf 4,35 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Barclays (-3,23 Prozent auf 1,63 GBP), Weir Group (-2,77 Prozent auf 18,25 GBP), Whitbread (-2,54 Prozent auf 33,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,62 Prozent auf 87,68 GBP) und Rolls-Royce (-1,46 Prozent auf 3,65 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 3 109 262 Aktien gehandelt. Mit 187,103 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

