LSE-Handel FTSE 100 fällt letztendlich

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 8 420,26 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 438,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 438,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 401,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 441,68 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,160 Prozent nach. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 7 847,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 7 711,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der FTSE 100 bei 7 723,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,05 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,55 Prozent auf 23,65 GBP), Fresnillo (+ 3,36 Prozent auf 6,15 GBP), Rio Tinto (+ 2,41 Prozent auf 57,85 GBP), Sage (+ 1,98 Prozent auf 11,06 GBP) und Anglo American (+ 1,84 Prozent auf 26,78 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Entain (-5,52 Prozent auf 7,22 GBP), Ashtead (-4,51 Prozent auf 57,64 GBP), Burberry (-3,51 Prozent auf 11,00 GBP), Auto Trader Group (-3,31 Prozent auf 7,30 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-3,18 Prozent auf 92,75 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 114 385 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,976 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

