LSE-Handel: FTSE 100 im Aufwind

Der FTSE 100 befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,26 Prozent auf 8 450,36 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,646 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 428,13 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 428,13 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 474,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 427,92 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,197 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 7 965,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 597,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 777,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,44 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Experian (+ 6,80 Prozent auf 37,06 GBP), Vodafone Group (+ 4,64 Prozent auf 0,77 GBP), Imperial Brands (+ 4,52 Prozent auf 19,64 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,43 Prozent auf 96,71 GBP) und Centrica (+ 2,95 Prozent auf 1,44 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-4,92 Prozent auf 3,52 GBP), Burberry (-4,21 Prozent auf 11,39 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,54 Prozent auf 5,29 GBP), Compass Group (-3,19 Prozent auf 22,47 GBP) und StJamess Place (-2,33 Prozent auf 4,85 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 60 186 136 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 222,071 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

