LSE-Handel: FTSE 100 klettert letztendlich

Am Abend hielten sich die Anleger in London zurück.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 8 147,03 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,582 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 139,83 Punkten, nach 8 139,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 189,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 136,71 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 952,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 632,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 870,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 189,14 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 4,34 Prozent auf 8,18 GBP), Anglo American (+ 4,05 Prozent auf 27,50 GBP), D S Smith (+ 3,41 Prozent auf 3,52 GBP), Frasers Group (+ 3,08 Prozent auf 8,21 GBP) und Beazley (+ 3,06 Prozent auf 6,58 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-2,95 Prozent auf 1,17 GBP), Ashtead (-2,13 Prozent auf 59,74 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,05 Prozent auf 5,17 GBP), Centrica (-1,98 Prozent auf 1,31 GBP) und ConvaTec (-1,78 Prozent auf 2,53 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 105 132 691 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 217,673 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at