LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Handelsstart

Der FTSE 100 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent stärker bei 8 209,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 164,12 Punkten in den Montagshandel, nach 8 164,12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 225,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 164,12 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 275,38 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 7 952,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 7 531,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Land Securities Group (+ 2,66 Prozent auf 6,36 GBP), Centrica (+ 2,52 Prozent auf 1,38 GBP), Ocado Group (+ 2,52 Prozent auf 2,96 GBP), Rentokil Initial (+ 2,12 Prozent auf 4,71 GBP) und Barclays (+ 2,01 Prozent auf 2,13 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-2,90 Prozent auf 24,30 GBP), BAE Systems (-1,55 Prozent auf 13,00 GBP), RELX (-1,10 Prozent auf 35,99 GBP), GSK (-0,36 Prozent auf 15,24 GBP) und D S Smith (-0,33 Prozent auf 4,20 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 5 177 545 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,592 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Phoenix Group-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at