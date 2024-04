LSE-Handel: FTSE 100 letztendlich im Aufwind

Der FTSE 100 stieg im LSE-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 7 847,99 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,529 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 820,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 820,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 893,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 798,57 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, stand der FTSE 100 bei 7 727,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 446,29 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2023, den Wert von 7 879,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,64 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 044,98 Punkten. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Anglo American (+ 3,51 Prozent auf 21,69 GBP), Fresnillo (+ 2,91 Prozent auf 6,02 GBP), Antofagasta (+ 2,76 Prozent auf 22,69 GBP), Rio Tinto (+ 2,55 Prozent auf 53,88 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,52 Prozent auf 5,13 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Segro (-2,04 Prozent auf 8,28 GBP), Phoenix Group (-1,82 Prozent auf 4,76 GBP), Sage (-1,72 Prozent auf 11,43 GBP), Flutter Entertainment (-1,60 Prozent auf 147,60 GBP) und GSK (-1,27 Prozent auf 15,90 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 131 889 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,486 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at