Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursentwicklung 28.05.2026 15:59:11

LSE-Handel FTSE 100 nachmittags schwächer

LSE-Handel FTSE 100 nachmittags schwächer

Der FTSE 100 im Performance-Check.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,99 Prozent leichter bei 10 401,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,003 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 505,38 Punkten in den Handel, nach 10 505,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 381,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 505,38 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,613 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der FTSE 100 10 332,79 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 910,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 726,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,52 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BAE Systems (+ 1,81 Prozent auf 20,01 GBP), WPP 2012 (+ 1,38 Prozent auf 2,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 31,49 GBP), BP (+ 0,87 Prozent auf 5,19 GBP) und Compass Group (+ 0,65 Prozent auf 31,20 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Auto Trader Group (-5,06 Prozent auf 4,22 GBP), BT Group (-3,92 Prozent auf 2,09 GBP), Kingfisher (-3,80 Prozent auf 2,86 GBP), Fresnillo (-3,67 Prozent auf 31,00 GBP) und Weir Group (-3,59 Prozent auf 24,14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25 067 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 275,049 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Auto Trader Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresnillo PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 26,45 -2,18% 3i plc
Auto Trader Group PLC 4,92 -4,47% Auto Trader Group PLC
BAE Systems plc 23,32 3,23% BAE Systems plc
BP plc (British Petrol) 5,94 -0,13% BP plc (British Petrol)
BT Group plc 2,41 -3,99% BT Group plc
Compass Group plc 27,10 2,73% Compass Group plc
Fresnillo PLC 37,44 -1,32% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,91 -2,83% HSBC Holdings plc
Kingfisher plc 3,33 -3,59% Kingfisher plc
Legal & General plc 3,10 -1,65% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,16 -0,51% Lloyds Banking Group
Prudential plc 12,56 -2,64% Prudential plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,10 0,33% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Weir Group PLC 28,20 -2,76% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 3,22 0,94% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 425,96 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen