LSE-Handel FTSE 100 nachmittags schwächer

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,99 Prozent leichter bei 10 401,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,003 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 505,38 Punkten in den Handel, nach 10 505,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 381,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 505,38 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,613 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der FTSE 100 10 332,79 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 910,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 726,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,52 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BAE Systems (+ 1,81 Prozent auf 20,01 GBP), WPP 2012 (+ 1,38 Prozent auf 2,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,93 Prozent auf 31,49 GBP), BP (+ 0,87 Prozent auf 5,19 GBP) und Compass Group (+ 0,65 Prozent auf 31,20 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Auto Trader Group (-5,06 Prozent auf 4,22 GBP), BT Group (-3,92 Prozent auf 2,09 GBP), Kingfisher (-3,80 Prozent auf 2,86 GBP), Fresnillo (-3,67 Prozent auf 31,00 GBP) und Weir Group (-3,59 Prozent auf 24,14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25 067 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 275,049 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at