LSE-Handel: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus

Heute zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,21 Prozent stärker bei 10 814,86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,249 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 792,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 792,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 792,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 844,99 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,014 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 10 871,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der FTSE 100 10 425,96 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9 216,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit SSE (+ 1,99 Prozent auf 24,28 GBP), Croda International (+ 1,81 Prozent auf 34,91 GBP), Investec (+ 1,78 Prozent auf 6,57 GBP), Antofagasta (+ 1,71 Prozent auf 41,08 GBP) und Melrose Industries (+ 1,65 Prozent auf 5,17 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Sage (-2,17 Prozent auf 10,80 GBP), Airtel Africa (-2,06 Prozent auf 3,33 GBP), Kingfisher (-1,62 Prozent auf 3,13 GBP), BAE Systems (-1,61 Prozent auf 20,58 GBP) und Auto Trader Group (-1,57 Prozent auf 5,28 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 312 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,003 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at