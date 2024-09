LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,61 Prozent auf 8 259,05 Punkte nach. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,556 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 309,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 309,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 309,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 258,59 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,170 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, mit 8 311,41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 191,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 652,94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit InterContinental Hotels Group (+ 1,32 Prozent auf 79,68 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,86 Prozent auf 46,50 GBP), Marks Spencer (+ 0,65 Prozent auf 3,73 GBP), Haleon (+ 0,55 Prozent auf 3,99 GBP) und BAE Systems (+ 0,55 Prozent auf 12,80 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Halma (-2,50 Prozent auf 25,74 GBP), Legal General (-2,39 Prozent auf 2,23 GBP), Diploma (-2,15 Prozent auf 45,32 GBP), Burberry (-1,82 Prozent auf 5,94 GBP) und Rentokil Initial (-1,70 Prozent auf 3,75 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 8 598 021 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,871 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 9,74 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at