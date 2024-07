LSE-Handel FTSE 100 schlussendlich schwächer

Schlussendlich verlor der FTSE 100 im LSE-Handel 0,85 Prozent auf 8 182,96 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,585 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 252,91 Punkten in den Handel, nach 8 252,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 8 252,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 174,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der FTSE 100 8 146,86 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 965,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 434,57 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,98 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ashtead (+ 2,45 Prozent auf 53,50 GBP), 3i (+ 1,69 Prozent auf 30,67 GBP), Barclays (+ 1,48 Prozent auf 2,26 GBP), BAE Systems (+ 0,87 Prozent auf 12,79 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0,82 Prozent auf 83,84 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-16,08 Prozent auf 7,44 GBP), Ocado Group (-10,42 Prozent auf 3,40 GBP), Frasers Group (-3,60 Prozent auf 8,44 GBP), Antofagasta (-3,60 Prozent auf 21,45 GBP) und Marks Spencer (-3,13 Prozent auf 3,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 79 661 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 226,373 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

