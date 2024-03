LSE-Handel FTSE 100 schwächelt am Montagnachmittag

Am Montag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,32 Prozent schwächer bei 7 635,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,382 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 659,74 Punkten in den Montagshandel, nach 7 659,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 665,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 612,62 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 7 572,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der FTSE 100 bei 7 544,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Stand von 7 748,35 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,11 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 3,11 Prozent auf 26,53 GBP), Imperial Brands (+ 2,33 Prozent auf 17,32 GBP), Marks Spencer (+ 2,31 Prozent auf 2,48 GBP), Antofagasta (+ 2,09 Prozent auf 18,07 GBP) und Ocado Group (+ 1,87 Prozent auf 4,57 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil StJamess Place (-3,34 Prozent auf 4,55 GBP), Entain (-3,11 Prozent auf 7,24 GBP), Rio Tinto (-2,46 Prozent auf 47,50 GBP), Experian (-2,00 Prozent auf 33,34 GBP) und Glencore (-1,86 Prozent auf 3,93 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 50 031 961 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 186,385 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at