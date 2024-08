LSE-Handel: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,89 Prozent fester bei 8 354,49 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,508 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 281,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 281,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 277,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 366,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 182,96 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, bei 8 445,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 389,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,20 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Admiral Group (+ 8,90 Prozent auf 30,60 GBP), Pershing Square (+ 3,85 Prozent auf 36,70 GBP), Standard Chartered (+ 3,54) Prozent auf 7,60 GBP), Burberry (+ 3,13 Prozent auf 6,87 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 3,00 Prozent auf 21,30 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rio Tinto (-1,76 Prozent auf 47,68 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,72 Prozent auf 20,52 GBP), Flutter Entertainment (-1,33 Prozent auf 159,85 GBP), Ocado Group (-1,28 Prozent auf 3,73 GBP) und Airtel Africa (-1,07 Prozent auf 1,11 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 37 791 156 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 233,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at