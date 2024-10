LSE-Handel So bewegt sich der FTSE 100 mittags

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,09 Prozent schwächer bei 8 236,66 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,538 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 243,74 Punkten, nach 8 243,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 229,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 272,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,531 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wies der FTSE 100 8 205,98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 193,51 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 628,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,67 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell GSK (+ 5,42 Prozent auf 15,37 GBP), Beazley (+ 2,06 Prozent auf 7,70 GBP), Hiscox (+ 1,53 Prozent auf 11,25 GBP), Ocado Group (+ 1,52 Prozent auf 4,07 GBP) und Barclays (+ 1,17 Prozent auf 2,33 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Taylor Wimpey (-4,41 Prozent auf 1,53 GBP), Whitbread (-3,08 Prozent auf 30,77 GBP), BAE Systems (-2,92 Prozent auf 12,65 GBP), WPP 2012 (-2,13 Prozent auf 7,61 GBP) und Ashtead (-1,95 Prozent auf 57,36 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 19 852 229 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 216,403 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at