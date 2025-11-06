Lucid Group Aktie

Zahlen vorgelegt 06.11.2025 17:07:00

Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Konkurrent kann beim Umsatz nicht überzeugen

Am Mittwoch blickten Anleger gespannt auf die jüngste Quartalszahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten Lucid.

So verringerte Lucid seinen Verlust je Aktie im dritten Jahresviertel 2025 von -4,09 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun -3,31 US-Dollar. Experten hatten jedoch mit einem EPS von -2,304 US-Dollar gerechnet.

Auf der Umsatzseite standen unterdessen zuletzt 336,58 Millionen US-Dollar und damit weniger als die von Analysten erwarteten 370,60 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte sich der Umsatz des Tesla-Konkurrenten noch auf 200,00 Millionen US-Dollar belaufen.

An der NASDAQ zeigt sich die Lucid-Aktie zwischenzeitlich 0,35 Prozent fester bei 17,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

