Lucid Group Aktie
WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029
|Zahlen vorgelegt
|
06.11.2025 17:07:00
Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Konkurrent kann beim Umsatz nicht überzeugen
So verringerte Lucid seinen Verlust je Aktie im dritten Jahresviertel 2025 von -4,09 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun -3,31 US-Dollar. Experten hatten jedoch mit einem EPS von -2,304 US-Dollar gerechnet.
Auf der Umsatzseite standen unterdessen zuletzt 336,58 Millionen US-Dollar und damit weniger als die von Analysten erwarteten 370,60 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte sich der Umsatz des Tesla-Konkurrenten noch auf 200,00 Millionen US-Dollar belaufen.
An der NASDAQ zeigt sich die Lucid-Aktie zwischenzeitlich 0,35 Prozent fester bei 17,30 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images,Lucid
Nachrichten zu Lucid Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lucid Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Lucid-Aktie im Blick: Lucid liefert mehr Fahrzeuge aus - dennoch weniger als erwartet (finanzen.at)
Analysen zu Lucid Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lucid Group Inc Registered Shs
|17,96
|4,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.