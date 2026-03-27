Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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27.03.2026 16:45:00
Lucid Will Continue to Set Historic Records and Can Still Disappoint
Tesla proved to Wall Street and investors alike that the electric vehicle (EV) business could drive huge profits. Investors who jumped on Tesla's vision early were well rewarded with a sky-high stock price and valuation for years.Now investors have more opportunities for similar gains with young EV makers such as Lucid Group (NASDAQ: LCID). Right now, Lucid is firing on all cylinders with a number of delivery records, but the stock could continue to disappoint. Here's why -- and what to look out for ahead.Lucid investors surely remember the early days when production hiccups and supply chain snags were the norm, causing a bit of frustration when it came to accelerating production and deliveries. As the young EV maker worked through these issues, momentum slowly built, and now Lucid has recorded eight consecutive quarters of record deliveries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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