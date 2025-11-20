Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

Beteiligung 20.11.2025 16:32:42

Lufthansa strebt Beteiligung an TAP Air an - Aktie tiefer

Lufthansa strebt Beteiligung an TAP Air an - Aktie tiefer

Die Lufthansa strebt eine Beteiligung an der portugiesischen Airline TAP Air Portugal und eine langfristige Partnerschaft hat.

Wie die Deutsche Lufthansa mitteilte, hat sie formell ihr Interesse bekundet, am Privatisierungsprozess der TAP Air teilzunehmen. Zunächst werde eine Minderheitsbeteiligung angestrebt.

"TAP Air Portugal hat eine große strategische Bedeutung in der europäischen Luftfahrtindustrie", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Als langjähriger Partner in der Star Alliance und mit unseren umfassenden Investitionen in Portugal sehen wir die Lufthansa Group weiterhin als den besten Partner für TAP und für Portugal."

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,19 Prozent tiefer bei 7,81 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 06:12 ET (11:12 GMT)

DOW JONES

