Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Sommerflugplan
|
28.10.2025 12:27:40
Lufthansa-Aktie gefragt: Weitere innerdeutsche Flüge werden gestrichen
Ausgedünnt werden unter anderem Verbindungen von München nach Köln, Düsseldorf und Berlin sowie von Frankfurt nach Leipzig und Nürnberg. Daneben werden aus betriebswirtschaftlichen Gründen die Verbindungen ab Frankfurt nach Toulouse und von München nach Tallinn (Estland) und Oviedo (Spanien) komplett gestrichen. Neu im Frankfurter Flugplan ist hingegen das norwegische Trondheim.
Der Sommerflugplan beginnt am 29. März 2026. Insgesamt bieten die Airlines der Lufthansa Group ihren Gästen dann über Drehkreuze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien und Italien mehr als 14.000 wöchentliche Verbindungen zu 330 Zielen in rund 100 Ländern an.
Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 0,73 Prozent auf 6,93 Euro.
/ceb/DP/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
