Lufthansa will bei Air Europa einsteigen - Agentur

DOW JONES--Die Lufthansa Group hat einem Agenturbericht zufolge Interesse an einer Beteiligung an der spanischen Fluggesellschaft Air Europa. Kurz nach dem vollzogenen Einstieg bei der italienischen Staatslinie ITA Airways spreche die Lufthansa mit Air Europa über den Kauf einer Minderheitsbeteiligung, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nach früheren Angaben eines Insiders gehe es um einen Anteil von weniger als 20 Prozent, so dass die Beteiligung nicht der Zustimmung der EU-Wettbewerbsbehörde bedürfe. Lufthansa und Air Europa wollten sich gegenüber Reuters nicht äußern.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte auf Nachfrage von Dow Jones, das Unternehmen kommentiere keine Spekulationen.

Air Europa sucht dem Bericht zufolge einen Investor, um die während der Corona-Pandemie gewährten staatlichen Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 475 Millionen Euro zurückzahlen zu können. Die Fluggesellschaft mit Sitz auf Mallorca und einer Flotte von gut 50 Flugzeugen gehört mehrheitlich dem spanischen Tourismuskonzern Globalia und zu 20 Prozent dem spanisch-britischen Airlinekonzern IAG. Letzterer wollte Air Europa komplett übernehmen, um von den Wachstumschancen in Lateinamerika und der Karibik zu profitieren, blies die Transaktion aber im vergangenen August wegen der Bedenken der EU-Kommission ab. Auch für die Lufthansa wäre Air Europa wegen ihrer Langstreckenverbindungen nach Lateinamerika interessant. Auch Air France-KLM ist Medienberichten zufolge an Air Europa interessiert.

January 28, 2025 06:20 ET (11:20 GMT)