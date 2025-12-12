The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
12.12.2025 01:18:02
Lululemon Shares Rally After Hours as CEO Plans Exit. Does the Market Expect a Strategy Shift?
Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) closed out a tumultuous year on Thursday, announcing in its third-quarter earnings report that Calvin McDonald would be departing as CEO on Jan. 31, 2026.The company also showed off better-than-expected results in the Q3 report, though profits fell, and its guidance for the key holiday quarter missed the mark. At least part of the stock's 11% surge after hours seemed to be a response to the change in the CEO chair. CFO Meghan Frank and Chief Commercial Officer Andre Maestrini will serve as interim co-CEOs while the company searches for its next CEO. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu The Market Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|157,75
|3,82%