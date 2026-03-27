LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags

Am Freitag verliert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 1,53 Prozent auf 22 290,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 208,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 746,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24 323,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 22 669,00 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,26 Prozent ein. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 2,40 Prozent auf 51,96 EUR), Symrise (+ 1,40 Prozent auf 72,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 524,40 EUR), Scout24 (+ 0,63 Prozent auf 63,70 EUR) und Hannover Rück (+ 0,62 Prozent auf 258,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,45 Prozent auf 37,16 EUR), Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 144,50 EUR), QIAGEN (-3,68 Prozent auf 33,78 EUR), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 385,00 EUR) und RWE (-3,14 Prozent auf 54,24 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 385 029 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 168,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at