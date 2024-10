LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Montag zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Montag gab der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,80 Prozent auf 19 487,50 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19 644,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 450,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 725,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 18 165,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 14 776,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 16,38 Prozent zu. 19 678,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 0,84 Prozent auf 33,73 EUR), Rheinmetall (+ 0,47 Prozent auf 490,40 EUR), Porsche (+ 0,42 Prozent auf 67,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,27 Prozent auf 36,62 EUR) und RWE (+ 0,16 Prozent auf 31,54 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Sartorius vz (-4,81 Prozent auf 253,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,95 Prozent auf 490,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,64 Prozent auf 31,30 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 29,98 EUR) und adidas (-2,33 Prozent auf 222,60 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 032 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at