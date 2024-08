LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 18 911,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 852,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 911,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.07.2024, den Stand von 18 406,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 487,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 915,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 12,94 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 973,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 25,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,88 Prozent auf 30,93 EUR), Daimler Truck (+ 0,87 Prozent auf 34,85 EUR), RWE (+ 0,80 Prozent auf 32,88 EUR) und EON SE (+ 0,75 Prozent auf 12,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-0,77 Prozent auf 197,48 EUR), Infineon (-0,73 Prozent auf 32,62 EUR), Beiersdorf (-0,50 Prozent auf 130,65 EUR), Zalando (-0,42 Prozent auf 23,93 EUR) und adidas (-0,39 Prozent auf 230,70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 223 044 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 227,701 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

