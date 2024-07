LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus

Schlussendlich stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 18 456,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 384,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 465,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 462,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 188,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 033,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,23 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 9,54 Prozent auf 59,04 EUR), Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 515,20 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 224,70 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,67 Prozent auf 98,78 EUR) und Hannover Rück (+ 1,52 Prozent auf 234,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-0,96 Prozent auf 113,60 EUR), SAP SE (-0,34 Prozent auf 187,02 EUR), BMW (-0,32 Prozent auf 88,16 EUR), Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 190,20 EUR) und EON SE (-0,08 Prozent auf 12,24 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4 056 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,170 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at