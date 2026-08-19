M H GROUP präsentierte Quartalsergebnisse

M H GROUP hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 456,6 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 469,1 Millionen JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -9,170 JPY. Im Vorjahr waren -1,520 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,85 Milliarden JPY gegenüber 1,84 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at