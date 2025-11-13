M-tron Industries Aktie

M-tron Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRF4 / ISIN: US55380K1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 15:15:07

M-tron Industries Appoints Cameron Pforr As CEO

(RTTNews) - M-tron Industries, Inc. (MPTI), a U.S.-based supplier of radio frequency components and solutions for the aerospace, defense, avionics, and space industries, on Thursday announced the appointment of Cameron Pforr as Chief Executive Officer, effective immediately.

Pforr has been serving as Interim CEO since February 2025.

"During his tenure as Interim CEO, Cameron has demonstrated strong leadership, a deep understanding of our business, and a clear strategic vision for our future," said Bel Lazar, Chairman of the Board.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu M-tron Industries Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten

Analysen zu M-tron Industries Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

M-tron Industries Inc Registered Shs When Issued 53,45 -1,37% M-tron Industries Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX stabil -- DAX leichter -- Wall Street etwas schwächer erwartet -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen werden am Donnestag mit einer verhaltenen Eröffnung erwartet. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen