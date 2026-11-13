M-tron Industries Aktie

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WKN DE: A3DRF4 / ISIN: US55380K1097

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13.11.2026 06:13:40

M-tron Industries (MPTI) Q3 2026 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.

Thursday, Nov. 12, 2026

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