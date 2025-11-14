M3: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

M3 präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 574,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 406,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at