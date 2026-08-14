Machino Plastics legte Quartalsergebnis vor

Machino Plastics hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,12 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Machino Plastics 3,26 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,33 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at