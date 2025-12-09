Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
|
09.12.2025 21:10:27
Mackenzie Scott Announces $7 Billion of Giving This Year
The philanthropist known for giving to historically Black colleges and nonprofits working on climate change offered the news by updating an October blog post.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!