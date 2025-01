Macquarie-Investment sorgt für Kursexplosion bei Applied Digital-Aktie

• Macquarie investiert in Rechenzentren von Applied Digital• Bis zu 5 Milliarden US-Dollar• Finanzieller Spielraum für Expansion

Laut dem Wall Street Journal will die Vermögensverwaltungssparte von Macquarie bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, die von dem digitalen Infrastrukturunternehmen Applied Digital gebaut werden, investieren.

So soll die Investition aufgeteilt werden

Davon sollen 900 Millionen US-Dollar in einen Rechenzentrumscampus fließen, den Applied Digital in North Dakota entwickelt. "Macquarie hat außerdem ein Vorkaufsrecht, um im Einklang mit den Expansionsplänen des Unternehmens 30 Monate lang weitere 4,1 Milliarden US-Dollar in künftige Rechenzentren von Applied Digital zu investieren.", berichtet das Wall Street Journal. Im Gegenzug für seine Investition erwerbe die australische Bank einen Anteil von 15 Prozent am Hochleistungsrechengeschäft von Applied Digital.

Der Kapitalzufluss verschafft Applied Digital einen großen finanziellen Spielraum für den Ausbau seiner Kapazitäten und zeigt das Vertrauen in die Expansionsstrategie des Unternehmens.

So reagiert die Applied Digital-Aktie

Auch die Anleger zeigen sich optimistisch angesichts der Ankündigung: Die Aktien von Applied Digital legen am Dienstag im NASDAQ-Handel zeitweise um 15 Prozent auf 8,93 US-Dollar zu.

