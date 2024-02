MÄRKTE ASIEN/Alibaba belasten HSI - Softbank treiben Nikkei

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Angeführt von der Börse in Tokio geht es an den asiatischen und australischen Börsen am Donnerstag überwiegend aufwärts. Mit deutlichen Abgaben (-1,4%) sticht Hongkong heraus. Die chinesischen Börsen führen seit Tagen ein Eigenleben, seit staatliche Stellen und Fonds jüngst Käufe am Aktienmarkt angekündigt hatten. Für Unruhe sorgt die Neubesetzung an der Spitze der Wertpapierregulierung. Ob der Schritt auf mehr Interventionen am Aktienmarkt hindeutet, wie von staatlichen Stellen gefordert, bleibt ungewiss.

Dass Stützungskäufe zur Stabilisierung des chinesischen Aktienmarktes notwendig sein könnten, zeigt die anhaltende Deflation in China - ein Zeichen schwacher Nachfrage. Sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise sanken im Januar auf Jahressicht - erstere deutlicher als veranschlagt. Der Schanghai-Composite steigt mit der Aussicht auf Fondskäufe um 0,5 Prozent. IIn Hongkong bremst das Schwergewicht Alibaba. Der Kurs des Einzelhandelsriesen fällt nach schwachen Drittquartalszahlen um 6,5 Prozent ab. Auch ein angekündigter Aktienrückkauf stützt nicht.

Softbank treiben Nikkei

Mit einem Plus von 2,1 Prozent zeigt sich der Nikkei-225 mit 36.896 Punkten. Gestützt wird der japanische Leitindex von Softnank, die um über 11 Prozent auf ein Sechsmonatshoch anziehen. Treiber sind starke Zahlen und Ausblick von Arm Holdings. Das Unternehmen, an dem Softbank beteiligt ist, profitiert vom KI-Boom. Der Arm-Kurs machte nachbörslich in den USA einen Satz um 30 Prozent. Die Geschäftszahlen von Softbank selbst spielen eher eine untergeordnete Rolle. Nippon Steel gewinnen 3 Prozent nach einem verbesserten Ausblick. Auch Terumo hat die Prognose angehoben, der Kurs steigt um 6,7 Prozent.

In Südkorea gewinnt der Kospi 0,2 Prozent. Der Handel würd als dünn beschrieben, denn ab Freitag bleibt die Börse wegen der Neujahresfeierlichkeiten für mehrere Tage geschlossen. LG Chem ziehen um 3 Prozent an, gestützt von einem 19 Milliarden Dollar schweren Deal mit General Motors zur Lieferung von Bauteilen für Batterien. Die Branchentitel LG Energy Solution und Samsung SDI steigen um 1,4 und 2,5 Prozent.

Der australische S&P/ASX-200 hat 0,3 Prozent fester geschlossen - gestützt von Aufschlägen im Bankensektor. AGL Energy sprangen um 10 Prozent nach oben, nachdem der Versorger die Prognose angehoben hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.639,20 +0,3% +0,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.913,10 +2,2% +7,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.615,70 +0,2% -1,5% 07:00

Schanghai-Comp. 2.845,16 +0,5% -4,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.858,66 -1,4% -5,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.144,98 -0,4% -3,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.515,66 +0,2% +4,0% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% -0,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0781 +0,1% 1,0773 1,0771 -2,4%

EUR/JPY 160,23 +0,5% 159,50 159,24 +3,0%

EUR/GBP 0,8536 +0,1% 0,8531 0,8530 -1,6%

GBP/USD 1,2630 +0,0% 1,2628 1,2628 -0,8%

USD/JPY 148,65 +0,4% 148,06 147,84 +5,5%

USD/KRW 1.328,09 +0,0% 1.327,82 1.327,12 +2,3%

USD/CNY 7,1299 +0,2% 7,1130 7,1923 +0,4%

USD/CNH 7,2108 +0,0% 7,2076 7,2061 +1,2%

USD/HKD 7,8208 +0,0% 7,8190 7,8206 +0,1%

AUD/USD 0,6518 -0,0% 0,6520 0,6531 -4,3%

NZD/USD 0,6110 -0,0% 0,6113 0,6106 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 44.583,70 +1,0% 44.156,65 42.918,07 +2,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,05 73,86 +0,3% +0,19 +2,6%

Brent/ICE 79,42 79,21 +0,3% +0,21 +3,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.032,32 2.035,38 -0,2% -3,06 -1,5%

Silber (Spot) 22,30 22,28 +0,1% +0,02 -6,2%

Platin (Spot) 883,70 882,50 +0,1% +1,20 -10,9%

Kupfer-Future 3,75 3,74 +0,4% +0,01 -3,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

