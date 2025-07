Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,48 Prozent auf 23 069,52 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,008 Prozent fester bei 23 182,02 Punkten, nach 23 180,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 22 953,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 186,36 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 626,39 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 22.04.2025, bei 18 276,41 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 22.07.2024, bei 19 822,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 9,98 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23 264,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 7,98 Prozent auf 3,05 USD), Enphase Energy (+ 6,73 Prozent auf 42,33 USD), The Kraft Heinz Company (+ 4,44 Prozent auf 28,70 USD), Paccar (+ 4,29 Prozent auf 96,90 USD) und ON Semiconductor (+ 3,50 Prozent auf 62,67 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin A (-5,27 Prozent auf 346,89 USD), KLA-Tencor (-4,81 Prozent auf 892,64 USD), Micron Technology (-4,36 Prozent auf 108,29 USD), Lam Research (-4,30 Prozent auf 97,37 USD) und Arm (-3,93 Prozent auf 155,55 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 221 422 Aktien gehandelt. Mit 3,577 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,83 Prozent, die höchste im Index.

