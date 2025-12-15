MÄRKTE ASIEN/Breite Abgaben - Technolgiewerte besonders unter Druck

DOW JONES--Die asiatischen und australischen Börsen zeigen sich am Montag tiefrot und folgen damit den negativen US-Vorgaben. Die globalen Vorbehalte gegenüber Technologieaktien sind auch in Asien mit fallenden Kursen spürbar. Den jüngsten Belastungsfaktor liefert Broadcom, der US-Halbleiterkonzern hat mit seinem Ausblick nicht überzeugt. Insbesondere die steigenden Ausgaben für KI stoßen am Markt auf eine wachsende Skepsis. Dazu gesellen sich schwache Konjunkturdaten in China.

In Japan sinkt der Nikkei-225 um 1,3 Prozent auf 50.603 Punkte. Laut Commerzbank lautet das Hauptthema Risikoaversion. Die Analysten verweisen auf Medienberichte über eine verzögerte Fertigstellung von Rechenzentren für ein wichtiges Unternehmen im Bereich KI von 2027 auf 2028. Zu den gößten Verlieren am japanischen Aktienmarkt zählen Technologiewerte wie Softbank mit Abgaben von 5,7 Prozent, Advantest verlieren 4,5 Prozent und Fujikura 4,3 Prozent. Wenig Einfluss auf das Marktgeschehen zeigt der Tankan-Bericht der Bank of Japan. Der Konjunkturbericht deutet auf eine solide Dynamik bei der Lohnentwicklung hin. Dies ist ein Schlüsselfaktor für die Bestimmung der nächsten Zinserhöhung der Zentralbank. Zudem ist von einer Verbesserung der Stimmung in der japanischen Wirtschaft und aufwärts revidierten Investitionsplänen die Rede.

Die chinesischen Festlandsaktien in Schanghai halten sich derweil deutlich besser als die Börsen der Region. Der Schanghai-Composite verliert nur 0,3 Prozent, auch weil im Index Technologiewerte keine große Rolle spielen - anders der HSI in Hongkong mit Abschlägen von 1,1 Prozent. Eine Reihe schwacher oder unter Erwartung liegender Daten drücken in China auf die Stimmung. Neben schwachen Einzelhandelsdaten enttäuscht auch die Industrieproduktion im November sowie die städtischen Anlageinvestitionen. Die chinesische Wirtschaft wird laut den ING-Volkswirten auch im nächsten Jahr vor Herausforderungen stehen. Sie verweisen auf die anhaltende Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik des Landes, wobei die wichtigsten Konjunkturindikatoren im November enttäuscht hätten. Die UOB-Analysten rechnen derweil mit sinkenden BIP-Wachstumsraten. Pinpoint Asset Management spricht einer breit angelegten Abschwächung der Aktivitäten.

Aber auch die Krise am Immobilienmarkt macht Börsianern weiter zu schaffen, denn der in Schieflage befindliche Immobilienentwickler China Vanke scheiterte beim Versuch, Gläubiger von Verzögerungen bei Zahlungen zu überzeugen. Der Kurs gibt in Hongkong um 4,1 Prozent nach. "Es ist ein Zeichen dafür, dass die chinesische Regierung beschlossen haben könnte, die Rettung von Vanke aufzugeben", warnt Daiwa-Analyst William Wu. Konsumwerte halten sich indes besser als der Gesamtmarkt, nachdem die Regierung Finanzhilfen für den Sektor zugesagt hat.

Der technogielastige Kospi in Südkorea büßt derweil 1,3 Prozent ein. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 hat mit einem Verlust von 0,7 Prozent geschlossen - in Australien spielen Technologietitel kaum eine Rolle. Hier belasten die schwachen China-Daten. Fortescue (-1,0%) übernimmt die verbleibenden Anteile von 64 Prozent an der kanadischen Alta Copper.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.635,00 -0,7% +6,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.602,80 -1,3% +27,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.112,59 -1,3% +71,4% 07:30

Shanghai-Comp. 3.878,68 -0,3% +16,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.690,95 -1,1% +29,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:26

EUR/USD 1,1734 -0,0 1,1738 1,1737

EUR/JPY 182,01 -0,5 182,90 182,81

EUR/GBP 0,8781 0,0 0,8778 0,8772

GBP/USD 1,3364 -0,1 1,3372 1,3379

USD/JPY 155,11 -0,5 155,81 155,76

USD/KRW 1.474,91 0,0 1.474,91 1.476,08

USD/CNY 7,0687 0,0 7,0687 7,0644

USD/CNH 7,0487 -0,1 7,0530 7,0528

USD/HKD 7,7815 -0,0 7,7846 7,7846

AUD/USD 0,6645 0,0 0,6642 0,6671

NZD/USD 0,5780 -0,2 0,5792 0,5815

BTC/USD 89.519,05 1,2 88.435,20 92.216,50

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD

WTI/Nymex 57,73 57,44 +0,5% +0,29

Brent/ICE 61,43 61,12 +0,5% +0,31

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.339,55 4.299,87 +0,9% +39,69

Silber 62,95 61,94 +1,6% +1,01

Platin 1.516,78 1.488,85 +1,9% +27,93

Kupfer 5,27 5,28 -0,2% -0,01

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

====

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)