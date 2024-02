MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Börsen mehrheitlich wegen Feiertagen geschlossen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer leicht negativen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Allerdings fand an den meisten Handelsplätzen aufgrund von Feiertagen kein Handel statt. So bleibt die Börse in Schanghai wegen des chinesischen Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen, in Hongkong wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Aus dem gleichen Grund blieben zu Beginn der Woche auch die Aktienmärkte in Seoul und Singapur geschlossen. In Tokio ruhte der Handel aufgrund des "Tags der Reichsgründung".

In Australien hat der S&P/ASX-200 die Sitzung zu Wochenbeginn mit einem Minus von 0,4 Prozent beendet. Hier belasteten vor allem die Abgaben bei CSL, dem drittgrößten Unternehmen im Index nach Marktkapitalisierung hinter BHP und Commonwealth Bank. Die Aktie rutschte um 4,8 Prozent ab, nachdem der Impfstoff-Konzern mitgeteilt hatte, dass die Ergebnisse der Phase-III-Studie eines Herz-Kreislauf-Medikaments den primären Wirksamkeitsendpunkt nicht erreicht haben. Der Healthcare-Sektor büßte 3,2 Prozent ein.

Auch die Rohstoffwerte verloren an Boden. Hier gaben BHP und Rio Tinto um 0,5 bzw. 0,7 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.614,90 -0,4% +0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG

Straits-Times (Sing.) FEIERTAG

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0798 +0,1% 1,0786 1,0779 -2,2%

EUR/JPY 161,03 +0,0% 160,96 160,33 +3,5%

EUR/GBP 0,8543 +0,0% 0,8541 0,8535 -1,5%

GBP/USD 1,2640 +0,1% 1,2628 1,2628 -0,7%

USD/JPY 149,12 -0,1% 149,26 148,75 +5,8%

USD/KRW 1.329,67 -0,1% 1.331,40 1.328,39 +2,5%

USD/CNY 7,1201 -0,0% 7,1223 7,0969 +0,3%

USD/CNH 7,2217 +0,0% 7,2183 7,2092 +1,4%

USD/HKD 7,8206 +0,0% 7,8202 7,8200 +0,1%

AUD/USD 0,6526 +0,1% 0,6519 0,6519 -4,1%

NZD/USD 0,6136 -0,1% 0,6144 0,6109 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 48.325,92 +0,4% 48.137,79 44.558,82 +11,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,50 76,84 -0,4% -0,34 +6,0%

Brent/ICE 81,88 82,19 -0,4% -0,31 +6,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.024,56 2.024,75 -0,0% -0,19 -1,8%

Silber (Spot) 22,85 22,61 +1,1% +0,24 -3,9%

Platin (Spot) 877,53 875,00 +0,3% +2,53 -11,5%

Kupfer-Future 3,68 3,69 -0,3% -0,01 -5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2024 02:30 ET (07:30 GMT)