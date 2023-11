MÄRKTE ASIEN/Gewinne überwiegen - Japan gegen den Trend leichter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Aufschlägen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Montag präsentiert. Etwas gestützt wurde die Stimmung von der chinesischen Notenbank, die Stimulusmaßnahmen angekündigt hat. Die - wenn auch kleinen - Gewinne an der Wall Street am Freitag beendeten eine feste Woche, die von Zinshoffnungen geprägt war. Verschiedene Daten, voran zur Inflation, haben die Erwartung der Anleger bestärkt, dass die US-Notenbank keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus mehr vornehmen wird. Angeführt wurden die Aktienbörsen am Montag von Hongkong (+1,7%) und Südkorea (+0,9%).

In Festlandschina ging es nach oben, wobei Finanzwerte zu den Verlierern gehörten. Die chinesische Zentralbank hat die Leitzinsen unverändert belassen, aber zugesichert, über 80 Milliarden Yuan in den Markt zu pumpen. Zudem hatte sie am Freitag gemeinsam mit den Finanzaufsichtsbehörden die größten Banken des Landes aufgefordert, Bauträger bei der Aufnahme von Krediten, der Ausgabe von Anleihen und der Sicherstellung einer angemessenen Eigenkapitalfinanzierung durch die Kapitalmärkte zu unterstützen. Dies soll dem schwächelnden Sektor aufhelfen.

In Hongkong wurde der Markt gestützt von Gewinnen im Technologiesektor, während die Anleger die Enttäuschung vom Freitag über die gescheiterte Abspaltung der Cloudsparte von Alibaba abschüttelten. Alibaba erholten sich um 1,5 Prozent, nachdem sie am Freitag um 10 Prozent gefallen waren. Li Auto und Wuxi AppTec erhöhten sich um 3,2 Prozent bzw. 1,6 Prozent, nachdem sie mit Wirkung vom 4. Dezember in den Hang Seng Index aufgenommen werden. Als nächstes stehen die Ergebnisse von Baidu, Xiaomi, Kuaishou und Trip.com an.

Gegen den Trend ging es in Japan nach unten, nachdem der Nikkei kurzzeitig ein 33-Jahreshoch erreicht hatte. Der Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 33.388 Punkte. Belastet wurde er vom Yen, der gegen den Dollar deutlich zulegte. Der Dollar notierte bei 148,86 nach 150,63 zum Tokioter Handelsschluss am Freitag.

Der australische Markt hat 0,1 Prozent höher geschlossen, gestützt von Finanz- und Energiewerten. Die Aktie des Börsenbetreibers ASX legte um 1,1 Prozent zu, nachdem er einen Vertrag für sein längst überfälliges neues Clearingsystem bekannt gegeben hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.058,40 +0,1% +0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.388,03 -0,6% +28,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.491,20 +0,9% +11,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.068,32 +0,5% -0,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.750,27 +1,7% -11,8% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.210,47 +0,0% +21,7% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.109,60 -0,5% -3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.454,75 -0,4% -2,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:59 % YTD

EUR/USD 1,0918 +0,1% 1,0910 1,0836 +2,0%

EUR/JPY 162,52 -0,5% 163,29 163,02 +15,8%

EUR/GBP 0,8749 -0,1% 0,8758 0,8752 -1,1%

GBP/USD 1,2479 +0,2% 1,2460 1,2381 +3,2%

USD/JPY 148,87 -0,5% 149,66 150,46 +13,5%

USD/KRW 1.290,70 -0,4% 1.295,88 1.299,62 +2,3%

USD/CNY 7,1772 +0,3% 7,1549 7,2465 +4,0%

USD/CNH 7,1807 -0,6% 7,2206 7,2497 +3,7%

USD/HKD 7,7932 -0,0% 7,7968 7,7970 -0,2%

AUD/USD 0,6557 +0,7% 0,6513 0,6468 -3,8%

NZD/USD 0,6033 +0,7% 0,5993 0,5951 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 37.217,55 +0,6% 37.002,86 36.253,99 +124,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,49 75,89 +0,8% +0,60 -1,1%

Brent/ICE 81,33 80,61 +0,9% +0,72 -0,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,01 1.980,75 -0,1% -1,75 +8,5%

Silber (Spot) 23,60 23,72 -0,5% -0,12 -1,6%

Platin (Spot) 905,68 900,73 +0,5% +4,95 -15,2%

Kupfer-Future 3,74 3,74 +0,2% +0,01 -1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)