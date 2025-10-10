MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Kospi nach "Golden Week" auf Rekordhoch

DOW JONES--Die leichteren US-Vorlagen lösen an den asiatischen Märkten am Freitag überwiegend Gewinnmitnahmen aus. Der Nikkei-225 in Tokio fällt um 1 Prozent an die 48.000er Marke zurück. In China verliert der Shanghai Composite ein halbes Prozent, in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 1,1 Prozent ab. In Korea markiert der Kospi dagegen neue Rekorde: Händler sprechen mit Blick auf das Plus von 1,3 Prozent von Nachholbedarf, nachdem die Börse in den vergangenen Tagen wegen der so genannten "Golden Week" geschlossen blieb.

In Korea sind vor allem Technologiewerte weiterhin gesucht. SK Hynix steigen um gut 6 Prozent und Samsung Electronics um gut 5 Prozent. An den anderen Märkten kommt es dagegen bei Technologiewerten tendenziell zu Gewinnmitnahmen, so wie bereits in New York.

Die Märkte schienen angesichts fehlender US-Konjunkturdaten wegen des "Government Shutdown" auf der Suche nach neuen Impulsen und einer neuen Richtung zu sein, heißt es am japanischen Markt. Daneben stellen sich Marktteilnehmer die Frage, wie der Trend zu höheren Leitzinsen mit den erwarteten fiskalpolitischen Impulsen der japanischen Regierung zusammenpasst. Laut neuen Indikatoren zieht zudem die Güterpreisinflation stärker an als erwartet. Der Dollar zum Yen notiert bei 152,78, verglichen mit 153,08 am späten Donnerstag in New York.

Zu den größten Verlierern im japanischen Leitindex gehören SBI Holdings, die 8,3 Prozent nachgeben. SBI und Tohoku Bank planen eine Allianz und damit auch eine Überkreuzbeteiligung. Tohoku Bank geben 1,5 Prozent ab. Sumitomo Forestry fallen um 3,5 Prozent.

In Hongkong reduzieren sich Alibaba um weitere 4 Prozent. Der Kurs war bereits am Donnerstag unter Druck geraten: Analysten erwarten, dass hohe Investitionen die Gewinnentwicklung im vergangenen Quartal gebremst haben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.958,70 -0,1% +9,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 48.107,32 -1,0% +19,7% 08:30

Kospi (Seoul) 3.595,30 +1,3% +49,8% 08:30

Shanghai-Comp. 3.913,80 -0,5% +15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.447,86 -1,1% +33,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1570 0,0 1,1565 1,1618 +12,3%

EUR/JPY 176,78 -0,1 177,04 177,70 +9,0%

EUR/GBP 0,8694 0,0 0,8692 0,8694 +4,8%

GBP/USD 1,3307 -0,0 1,3308 1,3363 +7,1%

USD/JPY 152,78 -0,2 153,07 152,95 -2,9%

USD/KRW 1.420,41 -0,1 1.422,36 1.422,22 -3,7%

USD/CNY 7,1093 -0,1 7,1175 7,1135 -1,2%

USD/CNH 7,1294 -0,1 7,1380 7,1340 -2,5%

USD/HKD 7,7814 -0,0 7,7817 7,7805 +0,2%

AUD/USD 0,6565 0,1 0,6556 0,6582 +6,4%

NZD/USD 0,5753 0,1 0,5748 0,5773 +3,3%

BTC/USD 121.149,85 -0,3 121.527,35 122.035,30 +30,2%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,82 61,03 -0,3% -0,21 -13,4%

Brent/ICE 64,96 65,22 -0,4% -0,26 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.961,50 3.976,74 -0,4% -15,25 +54,0%

Silber 49,26 49,2925 -0,1% -0,03 +69,3%

Platin 1.387,86 1.402,89 -1,1% -15,03 +63,6%

Kupfer 5,09 5,12 -0,7% -0,04 +23,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

October 10, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)